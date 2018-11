Cote d'Ivoire: L'Ivoirien Didier Drogba à la retraite... ou pas

A 40 ans, Didier Drogba a théoriquement disputé l'ultime match de sa carrière, ce 9 novembre 2018 à Louisville aux Etats-Unis.

Sauf que l'attaquant ivoirien avait laissé entendre avant cette rencontre que ce n'était peut-être pas sa dernière saison de footballeur...

Depuis quelques jours, les hommages à Didier Drogba se multiplient. Et pour cause : l'Ivoirien de 40 ans a sans doute disputé (et perdu) l'ultime match de sa carrière, ce 9 novembre 2018 aux Etats-Unis. L'attaquant jouait la finale de l'USL Cup, l'équivalent de la 2e division nord-américaine, avec le Phoenix Rising.

En novembre 2017, Didier Drogba avait annoncé que cette saison serait la dernière. « J'ai besoin d'avoir du temps pour mes autres projets, expliquait-il au micro de la radio française RMC. Jouer c'est bien, mais à 39 ans, ça me freine un peu ».

«On verra après demain»

Sauf que l'ex-avant-centre de l'Olympique de Marseille (France), Chelsea (Angleterre) ou de Galatasaray (Turquie) a laissé entendre le 7 novembre, avant la finale face à Louisville, que ce n'était peut-être pas la fin de son aventure sur les terrains.

Ce ne « sera peut-être pas » son dernier match, a-t-il répondu à une question sur le sujet, lors de la conférence de presse.

L'ancien capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire a affirmé qu'il avait reçu des offres et qu'il « verra après demain » [après la finale, Ndlr]. Une manière d'entretenir le suspense ou une véritable envie de poursuivre sa vie de footballeur ?

Didier Drogba tells us that the USL Cup Final "might not be" his final match. Says he's received offers to continue playing. Says he "will see after tomorrow." #USLCup pic.twitter.com/Su31i3syrf

Julie Stewart-Binks (@JSB_TV) 7 novembre 2018

En janvier 2016, Didier Drogba avait déjà démenti vouloir prendre sa retraite à la fin de son expérience avec l'Impact Montréal, contrairement à ce qu'avait affirmé la presse française. Il faudra donc attendre la confirmation définitive de la part du joueur.