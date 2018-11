Afrique: L'atteinte de la souveraineté alimentaire passe par le contrôle des ressources naturelles et des facteurs de production, selon Amadou Kanouté

"Sommes-nous en mesure d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) dans un contexte où nous parlons de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire, de lutte contre les changements climatiques, de protection de la nature, est-ce avec un système agricole qui fait recours à des intrants chimiques, à des méthodes agriculturales qui sont extrêmement intensives et capitalistiques, ou est-ce qu'il nous fait des systèmes qui reposent sur le respect de la nature, des sols, sur les techniques et connaissances des paysans, entre autres", a dit M. Kanouté.

"Nous sommes dans des systèmes politiques qui font la promotion de agro-industrie, d'une agriculture commerciale qui donne tout et tout aux gros investisseurs au détriment des exploitations familiales, et qui travaillent sur des méthodes ou avec des méthodes d'agriculture qui respecte la nature", a fait remarquer M. Kanouté.

Et le premier facteur de production, c'est la terre", a-t-il notamment déclaré au cours de la deuxième conférence internationale sur l'agroécologie et les systèmes alimentaires africains, qui se tient à Saly-Portudal (Mbour, ouest), à l'initiative de l'AFSA.

"Il n'est pas possible d'avoir une souveraineté, une sécurité alimentaire si nous n'avons pas le contrôle de nos ressources naturelles et des facteurs de production.

L'atteinte de la souveraineté alimentaire passe par le contrôle des ressources naturelles et des facteurs de production, a indiqué Amadou Kanouté, directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique), organisation membre de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA).

