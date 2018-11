Mali: Mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon - Les parties civiles chez les juges

Les trois principaux chefs jihadistes du nord et du centre du Mali se présentent ensemble dans une vidéo.… Plus »

En tout cas, cinq ans après les faits maintenant, les proches de Claude Verlon et Ghislaine Dupont ne baissent pas les bras. Ils ont notamment l'intention de continuer à faire pression pour que les déclassifications de documents confidentiels se poursuivent et s'affinent.

« Les Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon » envisage aller plus loin : « Nous allons également très probablement demander l'audition de l'ancien directeur de la DGSE, monsieur Bajolet, qui lui était informé ou en tout cas a été destinataire de la même information que François Hollande.

Et notamment sur le fait de savoir si Ghislaine travaillait ou non sur les otages d'Arlit, parce que nous sommes persuadés qu'elle travaillait sur les otages, les magistrats instructeurs visiblement un peu moins ».

Elle qui s'est récemment constituée en tant que partie civile dans ce dossier. Trois heures d'entretien au final parfois ponctuées de divergences de points de vue, comme l'explique Marie Dozé, l'avocate de l'association : « Il n'y a eu non pas des foires d'empoigne, mais il y a eu des désaccords et quelques fois des échanges un peu vifs, c'est normal.

Plus de cinq ans maintenant après l'assassinat de nos confrères Claude Verlon et Ghislaine Dupont dans le nord du Mali, où en est l'enquête ? Les parties civiles étaient reçues ce jeudi au palais de justice de Paris. Les juges d'instruction ont fait le point pendant plus de trois heures sur les investigations menées durant cette dernière année.

