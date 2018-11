Nigeria: Voir ou revoir - « Dry »

De l'autre côté, il y a Dr Zara (Stéphanie Okereke). D'origine nigériane et résidant au Royaume-Uni, elle est la fille adoptive d'une Britannique œuvrant dans le secteur sanitaire pour des femmes de pays africains en voie de développement. Devenue gynécologue obstétricienne et heureuse dans son mariage, Dr Zara, pour qui l'Afrique n'était qu'un mauvais souvenir à cause de son enfance tragique, rentrera un jour à Katsina, au nord de son pays natal, pour accompagner un projet. Un séjour qui lui vaudra de jauger les réalités rurales criardes dans ce coin d'Afrique. C'est alors que Zara essaiera absolument de venir en aide à Halima et à d'autres femmes traversant la même épreuve.

