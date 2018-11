Sénégal: Présentation des tomes 1 et 2 du livre «L'heur de philosopher la nuit et le jour» - au cœur des méditations du pr Djibril Samb

«L'heur de philosopher la nuit et le jour». C'est le titre des ouvrages du professeur titulaire des universités, Djibril Samb que l'on présentait hier, jeudi 8 novembre au Centre de recherche ouest-africain (Warc). Présentés en deux tomes dont le premier est intitulé «Premières Méditations tilogiques» et le second «La Mesure des Choses», «L'heur de philosopher la nuit et le jour» traite de la philosophie et est «une vraie école de la sagesse».

L'auteur y parle de la tolérance, de la compassion, de la vie et de la mort, des femmes, de l'actualité politique entre autres sujets. Il a dédicacé le tome 1 publié par les Presses universitaires de Dakar à Mody Niang qu'il qualifie de «figure incarnée de l'intellectuel engagé».

Le second tome édité par les Nouvelles éditions africaines du Sénégal, est dédicacé au journaliste Sada Kane à qui, il a voulu marquer une reconnaissance des Lettrés.

Dans sa communication sur le tome 1, le Chef du département de philosophie, Pr Malick Diagne a fait savoir que «la philosophie est à la fois une spéculation, une façon et une action d'être» pour l'auteur qu'il qualifie de «maitre de l'écriture».

«Quand on lit Djibril Samb, on ressent la puissance de son esprit car, il est un philosophe radical», a soutenu Pr Malick Diagne. Quand à l'enseignant-chercheur Babacar Diop qui parlait du tome 2, Pr Djibril Samb est un «monument de la philosophie et de la science».

«Il invite les africains à sortir de l'Etat prédateur et à entrer dans l'Etat civilisateur qui répondra aux aspirations des peuples et qui est un Etat qui met fin à l'injustice et qui est capable de satisfaire les besoins des populations».

Dans ses livres, Pr Djibril Samb a accordé une place importante aux femmes et il souscrit de «manière radicale à la légalisation des sexes».

Il indexe également le leadership politique qui est le maitre du sous-développement de l'Afrique. Le Professeur a profité de la cérémonie de dédicace de ses ouvrages pour annoncer que les tomes 3 et 4 de «L'heur de philosopher la nuit et le jour» vont bientôt être publiés.