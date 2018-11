Sénégal: Stratégie d'intoxication de l'opposition - Moustapha Niasse et compagnie sortent du bois

Allant dans la même logique que le président de la République, Moustapha Niasse et compagnie sont d'avis «qu'il convient de maîtriser les données liées aux aspects techniques, aux financements et aux choix opportuns, dans un contexte international complexe et évolutif» quand ont parle du pétrole, du gaz, du fer ou de l'or.

Mettant à nu la stratégie de leurs adversaires politiques, Moustapha Niasse et compagnie trouvent que «ce ballet d'égo, accompagné d'une litanie qui frise la schizophrénie, met finalement à nu un salmigondis insupportable de frustrations et de haine, que devrait s'interdire tout Croyant».

Dans un communiqué sanctionnant la réunion du Secrétariat politique exécutif d'hier, jeudi 8 novembre, le Secrétaire général de l'Afp, Moustapha Niasse et compagnie qui parlent de stratégie d'intoxication de l'opposition, encouragent le président Macky Sall et son régime à poursuivre les bonnes pratiques de gouvernance transparente.

