Sénégal: Diourbel - Plus de 300 permis enrôlés par jour

Le Directeur du transport a procédé, ce jeudi, au lancement du site de remplacement des permis et de documents de transport site Diourbel. Le choix de cette région s'explique, selon Cheikh Omar Gaye, par l'importance de son parc automobile mais aussi de son poids démographique à cause de la cite religieuse de Touba. Selon lui, plus de 30000 voire 40000 permis ont été enrôlés entre Dakar et Thiès.

La région de Diourbel, troisième du pays en termes de parc automobile mais de poids démographique aussi à cause de Touba vient d'être dotée d'un site pour le remplacement des permis biométriques et de documents de transport.

Le Directeur du transport routier Cheikh Omar Gaye qui procédait à l'ouverture du site de Diourbel a déclaré que « plus de 30 000 à 40000 permis ont été déjà remplacés à Dakar depuis le démarrage des opérations de remplacement des documents de transport.

L'opération permet d'assainir le secteur. Nous avons noté de faux permis et de vrais faux permis surtout au niveau de Dakar. Les faux permis ne sont pas répertoriés au niveau de notre base.

L'ancien format de permis ou de document de transports est facilement falsifiable. On n'en a pas noté beaucoup à Dakar .On a également noté des vrais faux permis, c'est à dire un usager B qui a un permis B se fait apposer des cachets de transport ou de poids lourd ».

La capacité d'enrôlement de permis de conduire au niveau de Diourbel est de 300 permis par jour. Il s'agit, selon lui, de la première phase de remplacement de tous les permis avant d'attaquer tous les autres titres de transport.

« Nous remplaçons les anciens par des permis biométriques en support carte polycarbonate thermo plastiques avec une durée de vie de 10 ans avant d'attaquer tous les autres titres de transport.

Nous travaillons avec notre partenaire technique Gemalto qui accompagne l'Etat du Sénégal dans la modernisation de l'administration et la gouvernance des titres de transport. La durée de remplacement des permis est fixé à un an.

Les caractéristiques de ce permis sont infalsifiables sur ces couches de cartes laminées et sur chaque couche, il y a des inscriptions sécuritaires qui sont dedans ». Et de conclure que « toutes les dispositions sont prises pour que les citoyens soient traités de façon correcte et digne.

La police sera là pour gérer les files d'attente et le maintien de l'ordre dans le site d'enrôlement ». Les conducteurs de véhicule et des deux roues ont jusqu'au 8 novembre 2019 pour changer leur permis