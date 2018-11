Sénégal: Relations heurtées entre l'état hébreu et la Palestine - La mediation sénégalaise sollicitée

Il a été auparavant en service en Egypte, Oman, Qatar et deux fois en Russie. Il est venu au Sénégal après le rétablissement des liens de coopération entre le Sénégal et l'Israël.

«J'espère accroitre la coopération dans les secteurs d'agriculture et d'agro-technologie entre Israël et le Sénégal. J'aimerai également renforcer la coopération dans le secteur sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, l'Education, la recherche et la formation professionnelle, la santé », a-t-il déclaré.

En conférence de presse hier, jeudi 8 novembre, il a indiqué que le statut du Sénégal aux Nations Unies (membre non permanant) peut le permettre de soutenir l'Israël et l'autorité palestinienne à arriver à une solution définitive. Roi Rosenblit soutient aussi que la coexistence pacifique entre les religions au Sénégal doit servir d'exemple aux autres pays du monde.

