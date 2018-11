Tunisie: A Paris, la Tunisie doublement honorée

Le premier s'appelle Nordine Labiadh, chef exécutif du célèbre restaurant « A Mi-Chemin » (Paris XIVe) et l'un des meilleurs ambassadeurs de la cuisine tunisienne en France. Et le deuxième n'est autre que Mohamed Saidini, jeune chef des fourneaux du Bizerta Ressort Hotel.

Natif de la ville de Zarzis, chef tunisien, Nordine Labiadh et son épouse Virginie ont remporté le Prix du 31e concours de l'UVA Corse, à la Rotonde de la Place Stalingrad (Paris XIXe).

Depuis 1987, chaque année, les vignerons de l'UVA Corse sélectionnent un restaurant et un caviste pour mettre en valeur des vins corses dans leurs établissements.

Pour cette 31e édition, les membres du jury ont choisi le restaurant « A Mi-Chemin » cogéré par le couple Nordine et Virginie Labiadh et la cave Le Sourire au Pied de l'Echelle (Paris XIe) de Yann Diologent et Cie.

Mohamed Saidini, un jeune prodige des fourneaux

La même soirée, mais cette fois-ci au restaurant d'application « Le Premier » de l'école Ferrandi Paris, sous la présidence de Vianney Lecocq, maître cuisinier de France et formateur en cuisine à « Ferrandi Paris », le jeune cuisinier Mohamed Saidini a décroché haut la main la première place du concours international Atout France 2018 grâce à ses « cailles farcies à la langue de veau, sauce citron ».

Assisté en cuisine de son commis Solène Gautier, élève à Ferrandi Paris en CAP post -bac Cuisine, le jeune prodige tunisien a surclassé 7 autres candidats internationaux, notamment le sous-chef de l'Ambassade de France à Pékin, Xu Yan Qin (2e du concours grâce à son « Paris-Pékin-Chengdu-Guanxi-Brest ») et le chef tournant au Schwarzwaldstube Baiersbronn, l'Allemand Max van Triel (3e du concours grâce à sa « Poulette de Bresse en deux services »).

Le jury de cette première édition du concours international Atout France était composé de: Jean Baptise Lemoyne (secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères), Philippe Faure (président du Conseil d'administration de Atout France et fondateur de « « La Liste »), Bruno de Monte (directeur de Ferrandi Paris), Christian Mantei (directeur général de Atout France), Pierre Sanner (directeur de la Mission française de patrimoine et des cultures), Vianney Lecocq (Membre de l'Académie culinaire de France, maître cuisinier de France, formateur en cuisine à Ferrandi Paris), Jean-Claude Ribaut (ancien chroniqueur gastronomique au Monde).

Il reste à rappeler qu'Atout France est depuis le 22 mai 2009 l'Agence de développement touristique de la France, unique opérateur de l'État dans le secteur du tourisme.

Par contre, l'Union des vignerons propriétaires de caves des appellations contrôlées de Corse (UVA Corse, créée en mai 1976) a pour mission de promouvoir les millésimes corses et l'oenotourisme dans cette région méditerranéenne ainsi que la qualité et la typicité des vins de l'Île via les cépages traditionnels tels que le « Niellucciu », le « Sciaccarellu » et la « Malvasia ».

Voilà deux distinctions à saluer et qui reflètent le professionnalisme des chefs tunisiens autochtones ou résidant à l'étranger.