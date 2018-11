Tunisie: Ils rêvent à voix haute

Même si par le passé, tantôt, le représentant Tunisien a paru quelque peu vulnérable, il a toujours su s'armer de convictions pour forcer son destin et tenir un résultat.

Ce choc, les «Sang et Or » l'aborderont en conquérant, avec les tripes et un mental de battant ! Pour l'escadron de Mouine Châabani, il s'agit donc de marquer deux buts et de garder ses cages inviolées.

Mission difficile mais nullement impossible pour un onze qui semble en mesure d'allier cohérence dans le jeu et gestion de ces émotions. Ce soir, l'EST a rendez-vous avec l'histoire.

La C1 est à portée de main. Caressé des yeux puis touché du doigt, le titre tant convoité est plus que jamais proche de l'EST.

Il s'agit maintenant d'y croire avec énergie et passion sans pour autant se détacher de l'objectif primordial: le jeu.

Car c'est par le jeu que l'EST touchera au but, au delà de toutes autres considérations ayant émaillé la rencontre de l'aller.

Cela dit, une finale se gagne mais ne se joue pas !

L'EST l'a apprit à quelques reprises par le passé.

Et la leçon a semble-t-il été retenue. Rappelons-nous que face à Primero Agosto, le club de Bab Souika n'était pas dans son meilleur jour. Cependant, les « Sang et Or » se sont imposés aux forceps ! Bien entendu, face aux expérimentés Ahlaouis, la donne sera totalement différente.

Les Cairotes, armés de beaucoup de volonté comme à l'accoutumé, et forts d'un avantage acquis laborieusement à Borj El Arab, ne manqueront pas d'user de toutes les ficelles du métier pour conserver leurs avance.

Et c'est là que l'EST devra sortir le grand jeu et revêtir le bleu de chauffe. Garder son calme, gagner les duels, ne pas se précipiter mais s'impliquer d'avantage dans le jeu. A L'EST, c'est tout une culture que de ne pas abdiquer jusqu'au coup de sifflet final d'un arbitre que l'on espère impartial.

Le jour de gloire est arrivé !

Les grands rassemblements sont un phénomène observé dans presque tous les grands événements sportifs.

Celui de ce soir ne faillira pas à la règle avec un public qui prendra d'assaut les travées de Rades en grand nombre.

En clair, l'engouement pour cette finale est tel que le 12e homme ne manquera pas d'apporter aux joueurs ce supplément d'âme indispensable pour forcer la décision.

Reste maintenant a espérer que la forte conscience civique de la « Curva Sud » fera que ce duel au sommet ne sortira pas de son cadre sportif. Pour revenir au affaires techniques, coach Mouine Châabani a certainement plus d'une carte dans son jeu.

Le redéploiement, le panache, l'ajustement, le placement et replacement, la transition, le repli, tout cette panoplie a été revu à l'entrainement. Et si l'EST a répété ses gammes de manière studieuse et sérieuse ces derniers jours, la vérité du terrain est tout autre.

D'ailleurs, les joueurs sont les premiers à se montrer prudents autant que motivé au plus haut degré: « Nous sommes décidés à en découdre et nous surpasser en vu de soulever ce Grâal tant convoité.». C'est en ces termes que Youssef Blaili a abordé l'avant match.

Son compère Chaalali est sur la même longueur d'onde: «Nous sommes prêts pour le bras de fer. Il faut s'attendre à souffrir et à tout donner pour écrire l'histoire».

Gageons que les Coulibaly, Blaili, Jouini, Yâakkoubi et autre Bguir ont assez de ressource et de caractère pour conduire le doyen des clubs Tunisiens sur la plus haute marche du podium Africain !