Sénégal: Kaolack - Déficit de systèmes de contrôle au sein des mutuelles de santé

L'objectif dans toute cette démarche est de disposer dans chaque département d'une performante équipe de contrôle, capable de surpasser toutes les dérives de gestion constatées et superviser la mission des unions mutualistes départementales dont l'essentiel tourne autour du suivi et du respect du paquet complémentaire au niveau médical, autrement dit la prise en charge des bénéficiaires au niveau de l'hôpital.

Partie pour renverser plus tard les tendances sur la dynamique de contrôle de l'exécution correcte des décisions prises lors des assemblées générales et des budgets collectés des cotisations et subventions, cette rencontre reposait sur quatre (4) thématiques : les généralités sur le contrôle, les techniques de préparation du contrôle, le contrôle en tant que tel, les éléments à fournir pour un rapport de contrôle et l'élaboration d'un plan de suivi.

Face aux difficultés répertoriées dans le système de contrôle de la gestion au sein des mutuelles de santé et la prise en charge des patients dans les structures de santé, l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire (Unamusc) a ouvert hier, jeudi 8 novembre, un séminaire de renforcement de capacités à l'intention des présidents de commission contrôle en activité dans les régions de Thiès, Kaolack, Diourbel, Fatick et Kaffrine.

