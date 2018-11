Sénégal: Gestion du matériel médical dans les établissements de santé publique

Tous les dons seront vérifiés au niveau de ce centre pour voir si le matériel répond aux normes, s'il n'est pas défectueux. Ce centre va permettre aussi à nos techniciens de la maintenance de se perfectionner dans le seul but de donner plus de durée aux matériels biomédicaux».

Et le directeur de la division des infrastructures, des équipements et de la maintenance, Amath Diouf de renchérir : «ce centre va éviter à nos hôpitaux d'être de véritables poubelles.

Un centre qui aura comme vocation de consolider l'expertise nationale en technologie biomédicale ; de disposer d'un centre d'application en maintenance d'équipements biomédicaux modernes ; de former des ingénieurs et des techniciens en maintenance hospitalière ; d'assurer la formation continue des agents hospitaliers mais aussi de promouvoir la recherche et le développement dans le domaine des technologies biomédicales et de la maintenance hospitalière.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.