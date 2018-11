Tunisie: «Il est temps de créer un secrétariat d'Etat chargé des affaires de la mer»

L'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire s'affrontent ce soir en finale retour de la Ligue des champions CAF. Une… Plus »

Rebhi, qui intervenait dans le cadre d'une séance d'audition organisée à la commission parlementaire de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés, estime que la création de ce secrétariat permettra de bien gérer les domaines liés aux ressources de la mer et à l'économie bleue. Il plaide aussi en faveur de la création de la commission ministérielle commune au sein de la présidence du gouvernement.

«Il y a aujourd'hui nécessité d'aller de l'avant pour la création de cette structure qui aura pour mission d'unifier et de coordonner tous les travaux liés à la mer confiés à divers départements», a déclaré, hier, devant des parlementaires, Abdallah Rebhi, secrétaire d'Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

