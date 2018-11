Sénégal: Mise à disposition du fichier électoral - Seydou Gueye renvoie l'opposition à la loi électorale

Et s'il devait engager le Sénégal, il le ferait sans trembler. Nous ne sommes guidés que par la valorisation potentielle au mieux des intérêts du Sénégal et des Sénégalais».

S'attaquant de fait à Thierno Alassane Sall et aux dirigeants de l'opposition qui réclament le gel des discussions avec les Turcs en attendant de connaître le prochain président de la République, le porte-parole du gouvernement et de l'Apr a soutenu que «ce n'est du sérieux.»

C'est fini ! On est guéri de ça. Les partis politiques, à toutes les étapes de la procédure, sont présents. Notre système électoral donne des responsabilités à l'ensemble des acteurs : Observateurs, Journalistes, Organes de régulation, Cena, Partis politiques, Administration. Et, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui organise des élections, il faut bien le noter», a insisté Seydou Guèye.

Nous ne sommes pas dans un régime où on donne des faveurs. Notre position, c'est de donner le fichier aux organisations politiques et aux candidats retenus pour la prochaine présidentielle puisqu'ils ont un enjeu».

«La Loi dit 15 jours avant le jour du scrutin et nous sommes à plus de treize semaines. Restons donc sérieux, on ne peut pas parler de faveur quand il y a la Loi.

