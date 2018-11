Sénégal: Les 8000 ex-travailleurs de 18 sociètés publiques et parapubliques dissoutes menacent de grève de faim le 26 novembre

Et c'est une injuste puisque nous avons servi la Nation ». Le collectif des ex-travailleurs des défuntes sociétés publiques et parapubliques menacent de durcir le ton si l'Etat continue de faire la sourde oreille sur leur dossier.

Cela fait plus d'une année que nous attendons. Rien, absolument rein n'a été fait. Le Président de la république a laissé en rade les travailleurs qui aujourd'hui souffrent. Nous ne sommes pas payés et nous ne sommes pas considérés.

Les enfants sont renvoyés à l'école. Nous trouvons que c'est déplorable, désolant et anormal. Et pour ça, nous attirons l'attention du Chef de l'Etat pour lui dire que ses directives ne sont pas respectées».

Des travailleurs sont aujourd'hui malades et d'autres ont vu leurs familles disloquées car, n'ayant plus d'argent même pour nourrir leurs familles.

Et de poursuivre, «nous avons nos camarades dans les régions qui vont aussi se mobiliser pour la cause qui est légitime». «C'est une grève illimitée dans tous le territoire», renchérit ce dernier qui indique ce sont les secteurs du tourisme, du transport, du textile, du nettoiement entre autres qui sont concernés.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.