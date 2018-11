Sénégal: Célébration du Maouloud 2018 - L'UCG engage la bataille de la propreté à Tivaouane

L'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg) a lancé hier, jeudi 8 novembre, une caravane d'informations, de sensibilisation et de nettoiement autour des quartiers polarisant les Points de regroupement normalisé (Prn), dans la ville de Tivaouane, capitale de la confrérie Tidjane au Sénégal.

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le service de communication de l'Ucg informe que la cérémonie de lancement de cette campagne qui intervient à moins de deux semaines de la célébration de l'édition 2018 du Maouloud, prévue cette année la nuit du 19 novembre s'est tenue sous la présidence de plusieurs responsables.

Il s'agit entre autres, du Coordonnateur de l'Ucg, Ousmane Ndao, de Mamadou Sy Mbengue, maire de la commune de Tivaouane et du Dg de l'Agetip, El Hadj Malick Gaye.

Revenant sur l'importance de cette caravane, le document de l'Ucg souligne que c'est pour «arriver à une appropriation des infrastructures et une contribution de tous les segments de la population à la gestion des déchets».

Poursuivant, le document de l'Ucg souligne également que des activités de sensibilisation seront organisées du 08 au 13 Novembre dans la commune de Tivaouane avec l'appui des Comités techniques locaux de gestion des déchets (Ctl) des communes concernées, de l'Ucg, de la Soseter et de l'ONG Rised World, pour échanger et faire adhérer les populations sur un certain nombre de points.

Notamment sur les causes de la prolifération de dépôts sauvages d'ordures dans les quartiers; les conséquences néfastes de l'insalubrité sur le développement économique, social et environnemental des territoires; la nécessité d'une gestion collective et responsable des Points de regroupement normalisé (Prn).

Et également sur la sensibilisation sur la chaine de valeurs des déchets (Production, conditionnement, tri valorisation, pré collecte et collecte) pour ne citer que ceux-là.