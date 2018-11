Tunisie: En attendant la justice du jugement dernier

Vite rejoint par un orphelin nubien qu'il a pris sous son aile, il va traverser l'Égypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de grâce dans la quête d'une famille, d'un foyer, d'un peu d'humanité...

Tel est le synopsis de « Youmeddine » première œuvre d'Abou Bakr Chawky, une œuvre qui force le respect et mérite l'admiration.

Dans cette histoire, il n'ya rien de surprenant dans sa structure, un scénario qui est construit selon les règles bien connues du road movie. Beshay avait besoin d'un prétexte pour quitter sa léproserie, la mort de sa femme qui était sa seule attache, lui a donné ce désir de retrouver les siens dont il ne garde qu'un vague souvenir. Beshay connait pourtant bien son village, son nom de famille, le nom de son père, il se rappelle très bien comment ses compagnons de jeu l'appelaient autrefois « le monstre ». Il se rappelle très bien aussi que son père avait promis de revenir le chercher une fois guéri. Mais il ne vint jamais. C'est à la recherche de tout cela et de réponses à ses questions que Bechay entame son périple. Et il ne fut pas seul.

Dans chaque road movie, il faut un compagnon de voyage et une voiture, une monture... Bechay se lance dans cette aventure en compagnie du petit garçon Obama, sûr une charrette tirée par un âne. Et bien sur tout au long de ce voyage qui parcourt toute l'Egypte, ils font des rencontres, des plus violentes, aux plus tendres. Jusqu'à l'arrivée à destination, et au final un retour au point de départ.

Si la construction scénaristique n'a rien d'innovant, « Youmeddine » reste une œuvre qui tire son originalité de son approche humaniste, sans misérabilisme, ni mélo. Un film où l'on rit, où un sourire se dessine sur les bouches des spectateurs, où la tendresse prend, inopinément, place. La cruauté des personnages rencontrés ne nous effraie pas tellement c'est prévisible. Le rejet de Bechay à cause de son physique est presque naturel. La chose la plus effrayante est de voir notre violence en plein écran, de nous attacher à un personnage que tout le monde rejette et de nous prendre d'amitié avec une personne et on a du mal à la voir maltraité. Le film ne nous fait pas pleurer de pitié, mais de rage contre ce que nous pouvons infliger à l'autre. Notre incapacité à accepter la différence quelle qu'elle soit. Le film aussi nous informe et dissipe tant de malentendus. La lèpre est une maladie qu'on arrive à soigner, et qu'une fois guérie, la personne n'est plus contagieuse, mais la maladie laisse des séquelles, des cicatrices impressionnantes qui transforment totalement la physionomie de la personne.

Avec Bechay, on apprend à faire confiance, on apprend aussi que la vie n'est pas juste et que les accidents de la nature sont nombreux et atteignent beaucoup de gens au point de leur gâcher la vie. Il nous apprend aussi que l'injustice divine sur terre, nous fait espérer en une justice le jour du jugement dernier ( d'où le titre Youmeddine). Car des gens comme Bechay et ses amis rencontrés en route, le nain, le cul-de-jatte... ont toutes les raisons d'espérer en une autre vie qui leur rendrait justice.

Outre cette façon élégante de militer pour l'acceptation de la différence et de ne pas trop appuyer sur la pédale du chantage à l'émotion, l'équipée de nos deux anti-héros est aussi une traversée extrêmement critique de l'Egypte, avec sa misère, ses rigidités religieuses et sa bureaucratie kafkaïenne.

Une totale empathie pour cet étrange attelage de l'orphelin et du lépreux, qui, sans grande prouesse de style et un démarrage pas évident, Shawky accomplit son dû, et livre une œuvre qui assure un juste équilibre entre l'émotion et la réflexion.