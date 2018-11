Tunisie: Le double discours de la Cnam

Projet d'une nouvelle convention en 7 points

C'est donc à Dr Mohamed Ayed que nous posons la question de l'évaluation de l'attitude générale de la Cnam et sa réponse est tranchante : "Les gens de la Cnam ne sont pas sérieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes manifestement face à un double discours qui laisse les praticiens pantois. D'un côté, ils nous disent une chose lors de nos rencontres intra-muros, et de l'autre ils communiquent autre chose aux médias. De plus, si les gens de la Cnam ont pris contact avec les pharmaciens, ils ne nous ont pas fait signe à ce jour. Et ce n'est vraiment pas la manière la plus intelligente si nous voulons résoudre la crise."

Pourtant, Dr. Ayed reste positif en nous confiant qu'il s'attend à une accalmie alors que le ministre des Affaires sociales vient d'être confirmé dans son poste à la faveur du dernier remaniement ministériel. Il garde quand même ses positions en revendiquant la tenue, de toute urgence, d'une session extraordinaire du Conseil national de l'assurance-maladie.

Pour signifier le sérieux des praticiens, Dr Ayed nous apprend que son comité administratif a décidé la création d'une commission chargée de préparer un projet de nouvelle convention avec la Cnam sur la base de 7 points et qui sont en l'occurrence l'élargissement de la base de couverture sanitaire de l'assuré social, la rationalisation de la consommation de médicaments par le truchement de l'échange d'informations (via une carte intelligente) entre la Cnam et les fournisseurs de services sanitaires et l'évaluation du système d'assurance-maladie après 12 années d'existence, précisément par les soins du Conseil national de l'assurance-maladie dont il est temps de revoir les prérogatives et la constitution. Ce projet prévoit également la prise en compte des spécificités de la période actuelle dans la nouvelle convention, la révision du tableau d'honoraires conventionnés, l'élargissement des actes médicaux et des actes chirurgicaux pris en charge par la Cnam ainsi que la révision du plafond annuel de l'enveloppe de l'assuré social inchangé depuis 2006.