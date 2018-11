Tunisie: Projets de loi et remaniement ministériel à l'ordre du jour

L'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire s'affrontent ce soir en finale retour de la Ligue des champions CAF. Une… Plus »

Par ailleurs, il a affirmé que le chef du gouvernement ainsi que toute l'équipe gouvernementale travaillent en respectant les dispositions de la Constitution et les institutions de l'Etat. Interrogé sur la constitutionnalité du remaniement ministériel partiel, engagé par le chef du gouvernement, Iyed Dahmani a fait remarquer que le remaniement aura lieu selon les dispositions de la Constitution. Tout a été fait dans les règles. Le chef de l'Etat a été informé. Une copie de la correspondance envoyée à la présidence de la République a été communiquée à l'ARP. La balle est maintenant dans le camp de l'ARP où le bureau s'est réuni hier (non achevée au moment où nous mettions sous presse) pour trancher la question relative à la séance plénière devant être consacrée au vote de confiance pour les nouveaux ministres.

Le porte-parole du gouvernement a, à ce titre, précisé que le Conseil des ministres s'est attelé à l'évaluation des nouvelles créations, à savoir un ministère chargé de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques, outre la création de deux nouveaux postes, à savoir un ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l'émigration et des Tunisiens à l'étranger et un ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Interpellé sur les déclarations du chef de l'Etat, le porte-parole du gouvernement a souligné qu'étant un représentant d'une institution à part entière, il n'a ni le droit, ni les prérogatives de répondre aux propos du chef de l'Etat.

