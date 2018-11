Tunisie: Vite des fonds !

Le CAB possède un effectif que tous les clubs envient dans notre championnat. Il est bien parti dans ce nouvel exercice et il est capable de réaliser de belles choses. Il suffit de prendre conscience qu'à Bizerte, on a une équipe solide. On ne demande pas l'aumône. Il s'agit d'un devoir de la part des sociétés implantées dans la région d'accorder des subventions appropriées pour l'épanouissement du club comme c'est le cas dans d'autres gouvernorats.

Appel à la rescousse

Il n'y a aucune raison pour que le CAB soit lésé, nous dit-on haut et fort dans la large famille sportive cabiste. Il y a là un sentiment d'injustice et de frustration.

Ces réclamations, très légitimes, tombent-elles toujours dans l'oreille de sourds ? Est-ce un manque de volonté politique ? tant que cela perdure, toutes les interprétations demeurent plausibles. Dans l'immédiat, il est vivement conseillé aux forces vives de la région d'intervenir efficacement. La situation financière du CAB est critique. On a pu lire le désarroi sur les visages des joueurs cabistes et de leur entraîneur à l'issue du match de dimanche dernier face à la JSK.

Le temps n'est plus aux promesses jamais tenues de surcroît mais plutôt à l'action. Ni stade, ni rentrées d'argent, ni soutien financier...

On ne peut pas faire grand chose dans de telles conditions. On attend une réaction. A contrario, on risque de déchanter au CAB !