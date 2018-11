Tunisie: Une forte implantation en Tunisie

Potentiel de croissance

Les cinq concessions de production d'hydrocarbures, Guebiba/El Hajib, Rhemoura, El Ain, Cercina et Cercina-Sud sont localisées, en onshore et offshore, près de la ville de Sfax. Un permis d'exploration de Sfax Offshore ("SOEP") de Panoro a été acquis récemment par DNO ASA. Grâce à cette acquisition, Panoro ajoute des actifs de qualité de production de pétrole et bénéficie d'un site doté d'une infrastructure existante, d'opérations bien gérées et d'un fort potentiel de croissance.

De plus, cette acquisition consolide la position de Panoro en Tunisie. Cette acquisition représente une étape importante pour que ladite société devienne un acteur important dans l'activité d'exploration et production et de l'industrie pétrolière tunisienne. Le reste des intérêts des concessions et TPS est détenu par l'entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP, la société pétrolière).

Les concessions sont à longue durée de vie et à faible risque avec une production stable depuis les années 1990 contenant des quantités importantes d'hydrocarbures non encore récupérées, avec des réserves nettes estimées à 8,1 millions de barils au 30 juin 2018 sur la base du rapport préparé par Gaffney Cline and Associates (GCA).

Les concessions bénéficient de coûts de production compétitifs de 12 dollars par baril, qui procure une bonne protection en cas de baisse du prix, et des avantages fiscaux très intéressants. Les concessions sont actuellement gérées et exploitées conjointement par l'ETAP et la société à travers l'entreprise TPS, une co-entreprise établie de longue date. TPS se trouve dans la ville de Sfax et compte environ 130 employés. Panoro occupe deux postes importants au sein de TPS à savoir celui de Directeur Général Adjoint et celui de Directeur Développement. La stratégie future et le programme de travail de TPS seront gérés conjointement par Panoro et l'ETAP.

Le prix d'acquisition à payer est de 65 millions de dollars avec une date effective de la transaction fixée au 1er janvier 2019. Panoro estime qu'à la conclusion de la transaction, il y aura un ajustement du prix par flux de trésorerie d'environ 15 millions de dollars en faveur de Panoro.