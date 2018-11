Tunisie: Un attachement résolu aux institutions

L'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire s'affrontent ce soir en finale retour de la Ligue des champions CAF. Une… Plus »

Et le chef de l'Etat de s'adresser à l'opinion publique avec application pour relativiser le désaccord qu'il a eu avec Youssef Chahed, rappelant que c'est lui-même qui l'avait nommé. Il a expliqué que les désaccords entre personnalités politiques ou entre partis sont un phénomène anodin en démocratie et que l'important est de préserver les institutions et de les maintenir au-dessus des différends et conflits entre personnes.

Le chef de l'Etat a mis en évidence ses griefs concernant la démarche «unilatérale» suivie par le chef du gouvernement dans l'exécution de son remaniement et formulé ses critiques quant à la précipitation adoptée lors de l'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale proposée. Car, a-t-il rapporté, Youssef Chahed n'a pas retenu la proposition de Béji Caïd Essebsi de remettre l'annonce pour lui laisser le temps de soupeser les nouvelles nominations en projet et donner, en tant que président de la République, un avis autorisé digne de son rang. Surtout qu'aucun CV n'accompagnait la liste des futurs promus.

