Tunisie: L'art urbain au coeur de grands projets

Itinerrance organise, également, des expositions « Hors les murs » à travers des projets pensés et dirigés par Mehdi ben Cheikh. L'on cite, entre autres, le parcours de fresques réalisés par des artistes d'envergure internationale au 13ème arrondissement de Paris. L'exposition éphémère «Tour 13», en 2013, dans laquelle une centaine d'artistes ont investi un immeuble voué à la destruction. L'événement avait attiré 30 000 curieux. Et, sous nos cieux, Djerbahoud en 2014, un véritable musée à ciel ouvert investi par des artistes venus du monde entier. Le village d'Erriadh à Djerba avait alors accueilli plus de 250 oeuvres d'une centaine d'artistes de trente nationalités différentes.

Depuis son ouverture, de nombreux street-artistes de différentes nationalités y ont été exposés, tels que Bom.K, Borondo, Brusk, Btoy, David de la Mano, Ethos, Inti, M-City, Maye, Pantonio, Roa, Sainer, Seth, Shoof, ou encore Wise 2. Une occasion pour eux de montrer leurs oeuvres sur des médiums et des formats plus classiques que les travaux de rue auxquels ils ont pu habituer leur public.

Fondée depuis 2004 dans le 13ème arrondissement de Paris, la Galerie Itinerrance s'insère dans un tissu urbain en pleine expansion culturelle et se consacre surtout à exposer des artistes issus de l'art urbain. Ses expositions, qui mêlent accrochages traditionnels et installations, invitent les spectateurs à vivre une expérience immersive en prolongeant l'univers développé (dans les rues) sur les toiles accrochées aux murs.

