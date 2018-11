Tunisie: La balle est dans leur camp...

La première mi-temps

La patience est une vertu très utile pour ce genre de match. Par patience, et non lourdeur et inertie, on entend calme et aptitude à prendre le temps qu'il faut pour saisir sa chance. C'est à chaque joueur de l'EST, en tant que joueur de cran et de métier, de préparer tous les scénarios . Être patient dans un match pareil est la clef du succès. La première mi temps sera à notre avis capitale pour trouver le bon chemin. Pour un match où le temps est un mauvais allié, il est logique de réussir la première mi-temps.

Ne pas prendre de buts, essayer de marquer un but au moins, ça fera du bien pour le représentant tunisien. Al Ahly, et malgré ses nombreuses absences, ne sera pas facile à gérer, d'autant qu'il a toujours mieux joué une finale retour qu'une finale aller chez lui. Walid Selimène est sans doute le premier joueur à neutraliser pour Moine Chaabani. En tout cas, les joueurs de l'EST ont tous les moyens pour forcer le destin. Pas facile, oui, mais si réalisable s'ils savent gérer.