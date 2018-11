Madagascar: Une mise en garde de la CENI qui est la bienvenue

Ce 07 novembre 2018 devrait faire date dans la longue histoire des élections qui se sont déroulées à Madagascar. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur malgré les nombreuses imperfections de la liste électorale. Mais maintenant, il ne faut pas que des résultats non officiels viennent entretenir une atmosphère déjà électrique. Il était indispensable de mettre le holà à de possibles dérives. La CENI l'a fait.

Le soir de ce premier tour, l'euphorie qui a gagné certains états-majors de candidats a semblé excessive. Les observateurs ont été surpris de la manière dont les résultats ont été annoncés. Le « premier tour dia vita » a été clamé plusieurs fois, créant un certain malaise. Cette insistance a éveillé la suspicion de nombreux citoyens qui ont pensé à une mise en condition. Un rappel à l'ordre était nécessaire et il a été fait. On a tôt fait de dire que seuls les résultats officieux de la CENI étaient valables et qu'il n'était pas question de tenir compte de ceux annoncés ici et là. Le président de cet organisme l'a d'ailleurs rappelé lors d'une conférence de presse. Et sa mise en garde a été très ferme. Hier, la tonalité des commentaires sur certains plateaux de télévision avait changé. Les chiffres avancés ont été ceux de la CENI et malgré la lenteur du décompte de cet organisme, les commentateurs ont été mesurés dans leurs propos. Ils s'en sont tenus aux faits.

On verra petit à petit comment les scores de chaque candidat vont évoluer. L'opinion va voir la progression des favoris. Elle est prête à accepter le verdict des urnes pour peu qu'elle n'ait pas l'impression d'être manipulée. Pour le moment, les deux candidats en tête sont au coude-à-coude. Chaque camp affirme que son poulain est en mesure de gagner. On le saura assez vite car la date fixée par la CENI pour l'annonce complète des résultats officieux est le 20 novembre.