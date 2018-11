Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Appel à la vigilance sur les résultats provisoires

Dans un communiqué remis à la presse, l'ancien président Hery Rajaonarimampianina lance un appel à la population malgache. « Au terme du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé le 07 Novembre, nous appelons la population malagasy à une extrême vigilance quant à la publication et l'interprétation des résultats provisoires.

Hier (ndlr : lire avant-hier), de nombreuses irrégularités de vote et anomalies techniques ont été détectées -- entre autres, le fichier électoral non valide, des retards dans la mise en place des équipements et des installations de vote, des intimidations, la présence de bulletins pré-cochés,du matériel non conforme. Tout porte à croire que le vote de la population malagasy a été victime de ces détournements. Cette élection a comporté un nombre important de manœuvres et de comportements frauduleux, qui sont actuellement recensés et que nous transmettrons à la CENI. Dans l'attente des résultats définitifs, nous continuerons de veiller sur la suite du processus électoral, et nous comptons sur les institutions compétentes pour ne laisser passer aucune tentative de manipulation. Nous ne laisserons pas la population se voir dérober son vote ».