Madagascar: Coaching professionnel - INFOROU répond aux besoins de formation des entreprises

C'est une école de Coaching et de Développement Personnel de Madagascar fondée par le PDG de l'organisme de formation français, Cap Réussite, Thierry Roubira et sa femme Annie.

L'INFOROU ou INstitut de FOrmation ROUbira est une jeune entreprise malagasy de formation, forte de plus de 15 ans d'expériences. Ce centre spécialisé a été mis en place pour répondre aux besoins de formation des entreprises ou des particuliers qui ont été identifiés suite aux interventions et diverses formations réalisées dans la Capitale, selon ses promoteurs lors d'une conférence de presse dernièrement à son siège à Ivandry. En effet, une demande croissante de formations de niveau

« Expert » dans les domaines très spécialisés du Coaching, de Développement Personnel, et de la communication (PNL, Management, Accompagnement ... ) a été constatée.

Coachs passionnés. Cette école de Coaching et de Développement Personnel de Madagascar s'impose ainsi pour proposer des formations performantes tout en accompagnant les personnes dans leur progression. L'INFOROU constitue également un lieu de rencontre avec les Malagasy qui ont une envie d'apprendre, un enthousiasme et une passion pour le coaching professionnel. Il faut savoir que l'Institut de Formation Roubira est une équipe de formateurs coachs passionnés, malagasy et étrangers, qui souhaitent apporter de la valeur à leurs clients, stagiaires et étudiants. Les fondateurs de ce centre spécialisé sont Annie et Thierry Roubira. Celui-ci est le directeur pédagogique d'INFOROU, qui est à la charge de l'ensemble des programmes de formation en tant que coach certifié depuis près de 20 ans. Ce président d'INFOROU est aussi le PDG de l'organisme de formation français, Cap Réussite. Il est en même temps Maître Praticien en Hypnose.

Transmettre des compétences. « Notre vocation est d'apporter de la valeur à nos stagiaires et nos clients. Cela consiste à être attentif et à l'écoute de nos apprenants pour toujours proposer des services, des formations pour que l'ensemble de nos stagiaires et étudiants développent des compétences très opérationnelles. Il ne s'agit pas de faire de la formation mais de transmettre des compétences et des savoirs. Cette précision fait toute la différence dans les résultats souhaités pour l'ensemble de nos apprenants. En outre, nous souhaitons enseigner avec des programmes pragmatiques, concrets, des connaissances et compétences directement utilisables dans le vrai monde, dans les entreprises ou organisations », a-t-il évoqué.