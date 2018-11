Madagascar: Art culinaire - Le romazava, un plat apprécié à Madagascar

Cet art culinaire existait déjà vers la moitié du XVIIIe siècle. Cependant, la recette n'était pas garnie comme celle de nos jours. D'est en ouest, du nord au sud de l'île, ce genre de cuisine est consommé par tous les Malgaches. Pendant la colonisation, avec l'influence française, le romazava était considéré comme la nourriture des indigènes, notamment des pauvres. Toutefois, des ingrédients nouveaux comme le gingembre et des épices sont arrivés avec l'influence des Réunionnaises, grâce aux migrants de la première moitié du XXe siècle. D'ailleurs, l'art culinaire malgache en général s'apparente aux cuisines créoles depuis les années 1950. En outre, la cuisine malgache a une influence de l'Asie du sud-est et d'Afrique.

Le romazava est une sorte de bouillon, mélangé avec de la tomate, de l'oignon et des brèdes. Cette dernière est une herbe utilisée comme un légume vert. « La cuisine malgache est très appréciée par les étrangers, et elle a déjà sa place dans tous les restaurants à l'extérieur » affirme Deal Katib. Il se mélange avec de la viande grasse, mais parfois aussi du poisson sec. « Soupe de brèdes » pour les uns, « tisane salée » pour les autres, le romazava est un aliment au quotidien des Malgaches.

