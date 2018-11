Madagascar: Analakely - Ouverture en fanfare de l'Urbania Galerie

Urbania Galerie a relevé le défi de devenir un des lieux les plus représentatifs de la culture urbaine à Antananarivo. Entre galerie commerciale et lieu de vie, ce site représente la capitale cosmopolite.

Nouveau temple de l'art de vivre, situé en plein centre de la capitale, l'Urbania Galerie a ouvert ses portes le 26 octobre. Hasnen Jesmsh, porte-parole des propriétaires des lieux, évoque ainsi un site qui a pour « objectif de permettre l'épanouissement et le développement de la population urbaine en le permettant de venir dans un endroit serein et sécurisé ». En effet, cette nouvelle plateforme commercial se veut être un centre névralgique à Analakely et ses environs, voire au-delà. « Nous espérons la collaboration de tout le public ainsi que les talentueux ici présents tels que les artistes, les promoteurs d'idées et de concepts, des influenceurs pour accroître les diverses animations », a ajouté Hasnen Jesmsh. En somme, un lieu ouvert à tous les horizons.

L'Urbania Galerie a repris les anciens bureaux de la société Sicam à Analakely. Dès lors, son emplacement est très stratégique que ce soit pour les amateurs et amatrices de shopping. Ou encore, pour les gens qui veulent trouver un lieu où se prélasser le temps d'un verre ou d'une petite casse- croute. Il est sans doute envisageable que des soirées festives y soient également organisées. La capacité d'accueil de l'Urbania Galerie le permet largement.

Clientèle particulière. Etonnement, les propriétaires des lieux ont aussi voulu cibler une catégorie de population que personne n'a jamais prise en compte pour ce type de lieu. « Nous voulons proposer à la population rurale un endroit chaleureux, sécurisé, accessible, propre, calme, serein et hygiénique ». Pour mieux affirmer que la galerie sera un endroit qui reflète le cosmopolitisme tananarivien. Inutile de souligner que les habitants des périphéries accourent dans la capitale en période de fête comme Noël.

Avec Urbania Galerie, le centre-ville de la capitale, notamment Analakely s'embellit en infrastructure de loisir et de commerce. D'ailleurs lors de l'inauguration, un spectacle de haute facture mêlant danse et musique, a ébahi l'assistance. Comme pour affirmer que ce lieu sera aussi une plateforme de rencontres et d'échanges entre la population tananarivienne. L'Urbania Galerie, avec ses 22 shops et aussi un endroit pour les jeunes qui veulent profiter de plusieurs fast food. Un endroit typiquement urbain où les ados et les jeunettes peuvent rivaliser en selfies pour immortaliser leur passage sur les lieux.