Madagascar: Thrombose - Au centre des attentions ce jour au HJRA

La thrombose sera largement abordée ce jour dans le cadre de la journée mondiale de la thrombose, célébrée dans le monde le 13 octobre.

A Madagascar, ce sera aussi le cas, et ce, pour la première fois. La maladie thromboembolique veineuse, une pathologie grave, touche jusqu'à un demi-million de personnes par an en Europe. Egalement fréquente à Madagascar, la thrombose peut conduire au décès, car elle peut être à l'origine d'AVC (accident vasculaire cérébral) et d'infarctus du myocarde, ainsi que de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire, dont l'issue est souvent fatale. Pourtant, seulement une personne sur dix considère la thrombose comme une maladie potentiellement mortelle, selon une enquête mondiale réalisée récemment.

Ce jour, à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), la thrombose sera expliquée par des spécialistes à travers des communications scientifiques et plusieurs autres manifestations. Les signes cliniques de la thrombose (et peut-être ceux de l'embolie pulmonaire), ses causes, le traitement et surtout la prévention, y seront sans doute abordés. Rappelons que la journée du 13 octobre a été déclarée journée mondiale de la thrombose (World Thrombosis Day) à l'initiative de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).