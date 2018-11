Ile Maurice: Soupçonné du vol d'une moto, un ado de 17 ans laissé pour mort

Elle a été interrogée ce vendredi 9 novembre par la police criminelle de Quatre-Bornes. Et selon la… Plus »

À ce stade, les éléments du poste de police de Grand-Gaube ont procédé à deux arrestations, sous les instructions du sergent Gungah. Les suspects sont Aishnav Shiboo, 25 ans et Dev Mungur, 23 ans, tous deux domiciliés à Grand-Gaube. Le premier nommé avait rapporté le vol de sa moto à son domicile. Ces jeunes répondent tous deux d'une accusation d'«assault with aggravating circumstances».

Ces hommes, poursuit l'habitant de Grand-Gaube lui auraient aussi pris sa chaîne en or et son téléphone portable. «Ils m'ont finalement montré la moto en disant : 'Ahila motosiklet'. Ils m'ont à nouveau frappé avant de se sauver à moto.»

Au dire de l'adolescent, il y avait deux autres individus sur les lieux qui attendaient. «Ils m'ont donné plusieurs coups de pied. L'un d'entre eux a sorti un sabre. Ils m'ont traîné au fond, jusqu'à la pépinière de St-François. J'ai essayé de me défendre mais ils ont continué à m'assener des coups de sabre sur les pieds, la tête et les mains.»

Il a le pied et les deux bras plâtrés. De profondes entailles aux doigts. Et le tibia sectionné. Cet adolescent de 17 domicilié à Grand-Gaube a perdu tellement de sang suivant l'agression sauvage dont il a été victime, mercredi 7 novembre, que sa famille a dû lui venir en aide en faisant don de huit pintes de sang.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.