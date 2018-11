Ile Maurice: Parlement - Nouvelle stratégie pour que «l'opposition ne lève pas d'autres lièvres» ?

En sus de la Private Notice Question, trois projets de loi à l'Assemblée nationale, ce vendredi 9 novembre : le Special Education Needs Authority Bill, le Radiation Safety and Nuclear Security Bill et le National Payment Systems Bill. Et c'est tout.

Les autres élus n'auront pas l'occasion de poser des questions aux ministres ou au Premier ministre ; ce n'est que les mardis qu'ils peuvent le faire. Sauf que la séance de mardi prochain, 13 novembre, risque elle aussi d'être vierge de questions.

Il est, en effet, fort probable que le gouvernement présente le Supplementary Appropriation (2016-2017) Bill, afin de voter un budget supplémentaire de Rs 274,3 millions. La séance y sera alors exclusivement consacrée. Comment cet argent a-t-il été dépensé pour l'exercice budgétaire 2016-17 ? L'opposition ainsi que les backbenchers du gouvernement devraient interpeller le ministre des Finances, pour savoir à quel fin cet argent a été utilisé, mardi au Parlement.

N'empêche que pour les députés de l'opposition, si le budget supplémentaire est présenté au Parlement mardi, cela serait tout bonnement une stratégie du gouvernement. «Ils nous empêchent d'aller dans le fond des choses. Tout laisse croire qu'il n'y aura pas de questions mardi», déclare Dan Bapoo, le Whip de l'opposition.

Si cela se confirme, ajoute Rajesh Bhagwan, le secrétaire général du MMM, le gouvernement serait en train de «se sauver, pour que l'opposition ne lève pas d'autres lièvres». Les élus mauves ont malgré tout envoyé leurs questions au bureau du Clerk de l'Assemblée nationale.

«Après la séance de la semaine prochaine, il ne restera que cinq mardis avant les vacances parlementaires. J'espère que la majorité déposera des réponses écrites. Il y a une longue liste de questions non répondues», fait ressortir Rajesh Bhagwan.

Le Chief Whip, Bobby Hurreeram, est resté injoignable, malgré nos appels.

Supplementary Appropriation (2016-2017) Bill

Dans un document public, la plus grosse dépense, Rs 232 111 000, est sous l'item «Centrally Managed Expenses of Government», sans plus de précision.

Le ministère de la Sécurité sociale et le service pénitentiaire ont déboursé la somme de Rs 29 645 000 et Rs 1 758 000, respectivement. Le bureau de la Commission électorale a fait des dépenses de Rs 9 170 000. Il y a aussi une somme de Rs 112 000 pour l'Electoral Boundaries Commission et l'Electoral Supervisory Commission.