Cote d'Ivoire: Salon des infrastructures d'Abidjan 2018 - LafargeHolcim lance le premier ciment routier du pays

Enfin, avec son temps de prise plus lent, le Cemroute offre plus de souplesse lors de sa mise en œuvre et est particulièrement adaptée aux chantiers complexes ou réalisés en période de forte chaleur.

Dégageant moins de chaleur que les autres produits du marché, à l'en croire, Cemroute est un ciment écologique qui réduit les fissurations, nid de poules et autres dégradation et permet d'augmenter la durabilité des chaussées en améliorant la portance des sols.

Selon le groupe, le Ciment Bélier Cemroute est le résultat de plusieurs mois de recherche en partenariat avec le centre de recherche du groupe LafatgeHolcim et le Laboratoire du bâtiment et des travaux publics de Côte d'Ivoire (Lbtp). Ce ciment offre des avantages spécifiques aux maîtres d'ouvrage routiers.

