Cote d'Ivoire: FICIA Expo 2018/Daniel Kablan Ducan - « Le pays est une terre d'avenir et d'investissement

En vue de la réalisation d'investissements massifs capables d'accélérer la transformation structurelle et économique avec une croissance forte, soutenue et durable ».

Ainsi à titre d'exemple, pour le cacao dont la Côte d'Ivoire est le 1er producteur mondial avec 2 millions de tonnes, il a été prévu de porter la transformation de 33% à 50%, et l'anacarde où nous comptons transformer 100% de notre production au plus tard 2025.

La Côte d'ivoire s'est engagée à faire ldu développement de l'agro-industrie sa priorité. À cet égard, notre pays s'est doté de politiques industrielles audacieuses orientées vers une plus grande transformation de ses produits de base par le secteur privé national et international.

Daniel Kablan Duncan a dit : « L'Afrique que nous voulons, celle que ses dirigeants œuvrent à bâtir selon la vision de l'Union Africaine pour 2063, est une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale. C'est pourquoi, je me félicite du choix du thème du présent forum à savoir "une Afrique forte et solidaire".

