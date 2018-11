Ethiopie: Rétablissement de la liaison aérienne entre l'Ethiopie et la Somalie

L'Ethiopie accueille ce vendredi un sommet tripartite avec l'Erythrée et la Somalie. Les trois pays ont signé un accord début septembre. Hasard du calendrier, Ethiopian Airlines a inauguré ce matin son premier vol entre Addis-Abeba et Mogadiscio. Cela faisait 41 ans que les deux capitales n'étaient plus directement reliées par les airs.

« Les hommes et femmes politiques ou d'affaires devaient passer par Djibouti ou Nairobi. Cela mettait quatre à cinq heures, explique le numéro deux de l'ambassade somalienne à Addis-Abeba. Alors qu'avec ce vol, cela mettra moins de deux heures ».

Abdullahi Mohamed, le président somalien, remercie Ethiopian Airlines dont le PDG, lui, remercie le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

Avec son équipe, il a impulsé l'apaisement général depuis quatre mois des tensions entre Etats de la Corne de l'Afrique : paix bilatérale entre Ethiopie et Erythrée, entre Somalie et Erythrée et accord de coopération entre les trois Etats.

Une coopération à la fois politique, sécuritaire, culturelle et économique. Et c'est bien le sens de ces reprises de liaisons aériennes.

Après Asmara en juillet, voici donc Mogadiscio : « Après les vols passagers, nous pensons pouvoir lancer un vol cargo de transport de marchandises parce qu'il y a un marché », explique Tewolde Gebremariam, le PDG de Ethiopian Airlines.

Côté passager, trois liaisons hebdomadaires entre les deux capitales sont prévues dans les deux sens. La plus grosse compagnie continentale se voit déjà augmenter la cadence de la ligne, comme elle l'a fait avec celle d'Asmara quelques semaines après sa réouverture.