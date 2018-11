Tunisie: « Une goutte d'amour et d'amitié fraternelle »

Il s'agit de kits sanitaires destinés aux sinistrés des dernières inondations survenues dans la région.

« L'aide apportée aujourd'hui en Tunisie s'ajoute à un financement de 50.000 euros que la Coopération italienne a mis à la disposition de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Ficross), dans le cadre du Fonds de secours en cas de catastrophes (Dref) destinés aux activités de secours et d'assistance humanitaire menées par l'organisation sur le territoire tunisien, en faveur de la population locale », a déclaré SE l'ambassadeur d'Italie à Tunis, M. Lorenzo Fanara.

« C'est une goutte par rapport à l'immensité de la tragédie, mais c'est une goutte d'amour et d'amitié fraternelle envers la Tunisie et la région de Nabeul.

Nous sommes toujours aux côtés de la Tunisie. Et aujourd'hui à Nabeul, nous portons notre aide à une population victime d'une catastrophe naturelle et nous confirmons ainsi l'amitié et la solidarité qui lient nos deux pays», a-t-il ajouté.

D'après la coordinatrice régionale du Croissant-Rouge de Nabeul, Chams al-assil Belghith, ces kits sanitaires vont être distribués aux dix comités locaux basés dans les délégations touchées par les récentes inondations.

« Comme c'était le cas depuis le début de cette crise, nos comités locaux vont collaborer étroitement avec les autorités locales et régionales en faisant les recoupements nécessaires avec les différentes listes dans lesquelles sont inscrites les personnes sinistrées pour éviter les doublons.

Ces listes sont quotidiennement mises à jour sans compter les visites de terrain qui nous permettent de cerner les besoins. », a-t-elle fait savoir. « Au total, plus de 300 volontaires ont été mobilisés suite aux inondations du 22 septembre 2018, dont 150 de manière permanente», a-t-elle renchéri.

L'ambassadeur d'Italie en Tunisie a également rappelé que suite à la tragédie des inondations, le secteur agricole de la région va bénéficier d'une ligne de crédit d'un montant de 57 mille euros pour aider les PME (les petits et moyens agriculteurs) à acquérir de nouveaux équipements agricoles (machines, véhicules utilitaires, tracteurs, etc.) et à réaménager leurs terres « avec des taux très favorables ».

De son côté, le gouverneur de Nabeul, Mme Saloua Khiari, a rappelé que ces dons viennent s'ajouter aux 100 mille dollars accordés par la Crois-Rouge chinoise aux sinistrés des pluies torrentielles survenues le 22 septembre 2018.

Para ailleurs, Mme Khiari a souligné qu'à peu près 1.800 logements ont déjà reçu une aide financière de l'Etat chiffrée à 1.500 dinars tunisiens par maison endommagée et que la coordination avec l'Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) se poursuit pour dédommager financièrement les familles sinistrées.