Gabon/Mali: Eliminatoires CAN 2019 - Les 23 Panthères de Cousin contre le Mali

C'est au cours de la traditionnelle conférence de presse que Daniel Michel Cousin a publié la liste des joueurs qui affronteront le Mali le 17 novembre prochain au stade de l'Amitié.

Pour cette troisième sortie, le sélectionneur a rappelé quasiment le même groupe, avec juste deux changements, à savoir les sorties de Ulysse Daryl Obame Ndong et Serge Junior Martinsson Ngouali, et les arrivées de Jean-Noël Amonone et Medwin Biteghe Mendame.

C'est une liste de 23 joueurs que Daniel Cousin a dévoilé aujourd'hui à la presse sportive nationale et internationale.

Des convocations ont été envoyées aux différents joueurs quelques jours avant, et effectivement on retrouve dans cette liste le gardien réserviste d'AmaZulu FC en Afrique du Sud, en l'occurrence Jean-Noël Amonome, et Medwin Biteghe, pensionnaire de l'Union Sportive Tataouine en première division tunisienne.

Si l'on peut noter les présences des habitués comme Didier Ovono ou encore de Dénis Bouanga, par contre celles du capitaine Pierre-Emèrick Aubméyang et Mario Lémina apportent un doute.

En effet, si le capitaine est en froid avec ses dirigeants à cause de l'avion affrété, le second quant à lui, selon Freddhy Koula, avait pourtant confié à ses proches qu'il ne viendrait plus en sélection tant que M. Cousin sera le sélectionneur.

La rencontre contre les Aigles du Mali comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2019, est très importante pour le Gabon qui s'est relancé après ses deux victoires contre le Sud-Soudan.

Mais, pour ce match le sélectionneur s'est séparé de deux joueurs, à savoir Martinsson Ngouali, blessé pour le reste de la saison, et Ulysse Daryl Obame Ndong.

Il les remplace par deux nouveaux qui connaitront leur première sélection, donc inexpérimentés pour ce genre de rencontre.

Si on peut louer le pragmatisme du sélectionneur qui apporte un peu plus de concurrence dans l'équipe, ce qui au passage est à saluer, par contre cela comporte des risques énormes, s'il s'avère que certains joueurs clés venaient à se blesser au cours du rassemblement.

Les Aigles du Mali seront présents avec leurs hommes forts, Moussa Marega du FC Porto, Yves Bissouma de Brighton et bien d'autres. La qualification s'annonce donc très compliquée pour les Panthères du Gabon, si elles sont toutes là pour le fameux « combat ».