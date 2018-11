Algérie: Colloque international sur l'islam et les questions de société dimanche à Sidi Bel-Abbès

Sidi Bel-Abbes — La wilaya de Sidi Bel-Abbès abritera le deuxième colloque international sur l'islam et les questions de société à partir de dimanche prochain à la maison de la culture Kateb Yacine, a-t-on appris du directeur des affaires religieuses et wakfs, Hadj Hadjadj.

Cette édition, organisée par la direction du secteur sous le slogan "La zakat un devoir et un soutien économique et social", traitera de ce quatrième pilier de l'islam comme et de son impact social et économique.

Le colloque verra la participation de théologiens du pays et de l'étranger, d'universitaires, de membres du Haut conseil islamique et d'experts en sociologie et économie de différentes universités du pays, a indiqué M. Hadjadj.

Parrainé par le ministre des Affaires religieuses et Wakfs et le wali de Sidi Bel-Abbès, le colloque réunira des ulémas du pays et un membre de la Ligue des ulémas de Mauritanie, ainsi que des cheikhs de zaouias dont cheikh Ahmed Tamantit d'Adrar, cheikh Maamoun Gasmi de M'sila, cheikh Azzeddine de Sétif.

Le programme de cette manifestation, qui s'étalera sue deux jours, comporte des assises scientifiques, un atelier avec des hommes d'affaires qui sera animé par le centre "Ichrak" de développement d'Alger et un autre atelier regroupant des étudiants universitaires et un autre réunissant des imams autour du thème "Le discours religieux avec une vision économique".

Ce colloque coïncide avec le lancement d'une caravane "Rabiâ' El Anwar" (Printemps des lumières) qui sillonnera les mosquées de la wilaya en fin de semaine.