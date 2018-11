Sénégal: Fake News - Facebook lance son Programme de Vérification des Faits

Les administrateurs de pages et les membres de la communauté Facebook recevront également des notifications s'ils essaient de partager une information qui a été déterminée comme étant fausse ou s'ils ont déjà eu à en partager une dans le passé, donnant ainsi aux utilisateurs la possibilité de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent lire, à quel contenu ils peuvent se fier et pour les aider à mieux repérer les fausses informations.

Visant à améliorer la qualité du contenu accessible aux utilisateurs à travers notre plateforme, nous sommes convaincus que la détection et l'élimination des fausses actualités permettront de réduire jusqu'à 80 % de la portée organique d'un article, contribuant ainsi à freiner sa propagation et à déjouer les pièges financiers des auteurs de fausses informations".

Les articles, y compris les photos et vidéos publiés localement seront soumis à une vérification. Une fois qu'une publication sera identifiée en tant que fake news par l'une des organisations chargée de la vérification des faits, Facebook affichera celle-ci plus bas dans le fil d'actualité, et mentionnera que l'information est contestée, permettant ainsi de réduire considérablement sa diffusion.

Elle souligne que Africa Check et AFP appartiennent à un groupe d'organisations qui disposent d'une expertise conséquente dans la vérification des faits, et qui sont certifiées par le réseau international de fact-checking Poynter.

Suite au lancement des Programmes de Vérification des Faits ou Fact Checking au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud, Facebook a annoncé l'introduction de la vérification d'information par des organisations tierces (Third Party Fact Checking) au Sénégal.

