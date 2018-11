Sénégal: Célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, à partir de lundi

Dakar — Le Sénégal, comme quelque 170 autres pays, va fêter la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, du lundi 12 au dimanche 18 novembre, à l'initiative de "Jokkolabs", présenté comme "un réseau d'espaces d'innovation, un environnement" où des entrepreneurs "créatifs et innovateurs développent leurs activités".

Selon un communiqué de cette structure, les manifestations prévues durant cette semaine pour fêter l'entrepreneuriat dans le monde porteront sur le thème : "Femmes actives, femmes entrepreneures".

"Il s'agit du plus grand rassemblement mondial d'innovateurs et d'entrepreneurs qui créent des emplois, lancent des startups, donnent vie à des idées, favorisent la croissance économique et contribuent à l'amélioration du bien-être social", explique le communiqué.

Il annonce que la cérémonie de lancement de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est prévue lundi 12 novembre, à 9 h, à la chambre de commerce de Thiès (ouest).

"Une grande campagne de promotion de l'entrepreneuriat aura lieu à travers le Sénégal, pour montrer la diversité des talents et des initiatives des entrepreneurs, dans les secteurs traditionnels ou innovants", explique la même source.

Elle annonce que Korka Diaw, entrepreneure et présidente du Réseau des femmes agricultrices du nord (REFAN), Sophie Gladima, géologue et ministre des Mines et de la Géologie, et Marie Diallo, docteur en pharmacie et fondatrice de Marie-Diallo Laboratoire sont les marraines de l'édition 2018 au Sénégal de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.