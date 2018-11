Sénégal/Togo: Compétitions africaines - Le Jaraaf défie le champion du Togo, Génération Foot hérite du Djoliba de Bamako

Dakar — Le champion 2018, le Jaraaf sera opposé à l'équipe togolaise de Koroki en Ligue africaine des champions tandis que Génération Foot aura pour adversaire l'équipe de Djoliba de Bamako, annonce la Confédération africaine de football (CAF).

En cas de qualification, l'équipe de la Médina aura pour adversaire le WAC de Casablanca, champion d'Afrique 2017 pour les 16-èmes de finale de la Ligue africaine des champions.

Au sujet de Génération Foot, son premier adversaire est le Djoliba de Bamako, une équipe habituée des compétitions africaines.

Et en cas de qualification, l'équipe de Déni Birame qui avait joué six matchs en compétitions africaines la saison dernière (quatre matchs en Ligue des

champions et deux en coupe de la CAF), sera opposé à l'équipe vainqueur de l'opposition entre Hassania Agadir et AS Garde Nationale du Niger.

La Jeanne d'Arc est la seule équipe sénégalaise à jouer les phases finales de la Ligue africaine des champions et sa dernière participation à cette compétition remontre à sa demi-finale en 2004 contre l'Etoile sportive du Sahel.

Concernant les compétitions africaines 2018-2019, les manches aller des compétitions auront lieu entre les 27 et 28 novembre et le retour une semaine plus tard.