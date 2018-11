Algérie: Salon "Hospitality & Food" - Les produits algériens suscitent l'engouement des visiteurs

Les stands de l'exposition des produits algériens au Salon "Hospitality & Food" à Doha 2018, ont connu une grande affluence des citoyens qataris et des visiteurs étrangers de différentes nationalités.

Les produits algériens ont été appréciés par les visiteurs au regard de leur qualité, a constaté l'APS, lors d'une tournée à travers les différents stands de la foire en vue de recueillir les avis des opérateurs, au 3ème jour de cette manifestation.

D'après le consultant qatari en affaires, également membre de la Chambre de commerce asiatique-arabe, Saad Al Dabbagh, le marché qatari et les marchés limitrophes asiatiques ont besoin de bénéficier de la qualité qui distingue les produits algériens.

M. Saad a précisé, à cet égard, que le marché qatari offre plusieurs opportunités pour l'accès du produit algérien aux marchés du continent asiatique, en prenant le Qatar comme un portail principal.

Le même responsable, a fait état de l'examen d'importants projets de partenariat entre l'Algérie et le Qatar, en vue de promouvoir le commerce bilatéral.

La participation algérienne était, selon la même source, fructueuse et avait captivé l'intérêt de plusieurs opérateurs qataris et étrangers, ayant fait part de leur disposition à examiner des partenariats avec leurs homologues algériens, notamment les produits qui ont connu une forte demande lors de cette manifestation.

Pour sa part, Riadh Mokhnachi, Directeur marketing de l'entreprise "Bifa Algérie", a relevé l'affluence dense des opérateurs qataris et étrangers sur les produits de l'entreprise, d'autant plus que plus de 20 opérateurs avaient été reçus par son entreprise, au cours des trois jours, dont des qataris, des turcs et un nombre d'opérateurs européens.

M. Mokhnachi estime que les spécifications du produit, ses procédés de production et son prix poussent le client étranger à le découvrir, relevant l'existence de plusieurs projets d'accord qui sont actuellement examinés.

Pour sa part, le gérant de l'entreprise " Iwa dattes export", Al Mouksib Aid, a indiqué que cette manifestation a permis à son entreprise de conclure des partenariats avec 8 opérateurs qataris et d'autres pays , d'autant plus que les procédures finales aux fins de conclusion du contrat devront être finalisées.

Le Directeur exécutif de l'entreprise " Bir Ha Commerce et Entreprenariat", Fouaz El Belloui représentant de la laiterie de Soumam-Algérie" au Qatar, a mis en avant le succès du produit au Qatar, une année seulement après sa commercialisation au Qatar.

L'Expert en économie, Smail Lalmas qui a assisté aux différentes activités de cette manifestation économique, considère que ceci se veut un départ en vue de préparer la grande foire dédiée aux produits algériens prévue en 2019 au Qatar.

Le salon « Hospitality & Food » de Doha fermera ses portes, jeudi soir.

A rappeler que l'Algérie participe à cette manifestation en tant qu'"invité d'honneur" avec plus de 33 entreprises algériennes qui ont présenté, trois jours durant, un large et riche éventail de produits agroalimentaires et agricoles qui ont connu un grand succès au Qatar et avait même drainé des milliers de visiteurs de différentes nationalités.