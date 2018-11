Afrique de l'Ouest: La certification d'aérodrome obtenue par l'AIBD va "considérablement" améliorer le tourisme sénégalais

"Il faut rappeler que l'exigence de certification des aérodromes figure parmi les objectifs (... ) de sécurité définis par la conférence ministérielle d'Abuja en juillet 2012 et entérinés par l'Assemblée générale des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2013", a-t-il ajouté.

Conformément à son mandat, l'OACI assure "le plus haut degré de conformité" des "règlements, normes et procédures" en matière d'aviation civile, a rappelé son directeur régional, Mam Sait Jallow.

Tel un pilote d'avion, nous devons surveiller continuellement notre altitude et notre vitesse, d'autant plus que, dès la fin de ce mois de décembre, nous allons accueillir une nouvelle équipe d'inspecteurs", a souligné le directeur général de LAS.

