Algérie: L'Etat s'emploie à améliorer la situation des corps communs et des ouvriers professionnels

Quant aux catégories appartenant au secteur de l'Education nationale, la ministre a affirmé que son département veille au respect de la législation et la règlementation en vigueur et à l'amélioration des conditions de travail dans les établissements scolaires dans le cadre des prérogatives que lui confère la loi.

S'agissant de la situation des ouvriers professionnels et contractuels, Mme. Benghabrit a souligné que ces derniers sont régis par l'article 19 du statut général de la fonction publique, ajoutant que le cadre juridique qui régit les emplois d'entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et administrations publiques, est le "régime de contractualisation".

Concernant la prime de rendement, la ministre a indiqué que le décret 90-194 du 23 juin 1990 (modifié et complété) qui a fixé la prime de rendement pour cette catégorie à 5% du salaire de base avait été abrogé et remplacé par le décret 10-134 du 13 mai 2010 instituant le régime indemnitaire de cette catégorie.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.