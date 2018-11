Afrique: Langue anglaise - l'Algérie, l'Egypte et l'Afrique du Sud améliorent leurs compétences

La prise de conscience est là mais ne faut-il pas revoir la méthodologie et l'approche de notre apprentissage", s'interroge Mathieu Zamanian, DG France de la division Corporate du groupe Education First.

En Europe, la Suède est en tête du palmarès pour la 4ème fois en huit ans, suivi par les Pays-Bas et la Norvège respectivement au 2ème et 3ème rang.

EF Education First est arrivée à ces conclusions après une étude à travers laquelle elle a fait passer un test à un million de personnes de plus de 18 ans issus de 88 pays.

L'Algérie, l'Egypte et l'Afrique du Sud améliorent leurs compétences en anglais d'au moins deux points, précise le baromètre annuelle de EF Education First.

