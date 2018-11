Algérie: Benghabrit - Récupération en cours de l'Institut national de formation à Guelma

Dans ce contexte, Mme. Benghabrit a indiqué que son département avait élaboré un plan stratégique de formation d'une durée de 3 ans visant le développement aussi bien des aptitudes professionnelles que des compétences des employés du secteur, leur permettant d'exercer leurs fonctions avec plus d'efficacité et de professionnalisme.

A cette occasion, la première responsable du secteur de l'Education a rappelé que "la formation constitue une des composantes essentielles dans la réforme du système éducatif permettant d'acquérir plus de professionnalisme", faisant savoir, à ce titre, que "la formation se fait même à distance via la plateforme numérique de formation".

Ledit établissement est fonctionnel et peut être récupéré d'autant que les services de l'Enseignement supérieur dans cette wilaya jouissent d'une capacité d'accueil suffisante à court et à moyen termes, notamment après réception de la nouvelle cité universitaire de 3000 lits", a-t-elle ajouté.

Alger — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a affirmé, que les procédures relatives à l'ouverture de l'Institut national de formation dans la wilaya de Guelma étaient lancées en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et faisaient l'objet de suivi par le Wali de Guelma.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.