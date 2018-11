Ile Maurice: Meurtre de Farouk Chaumun - Selon son épouse, il était dépressif

C'est désormais celle de la dispute ou de la vengeance qui serait prisée. Surtout après l'interrogatoire d'un habitant de Quatre-Bornes ainsi que d'un marchand de jaques. On apprend qu'il se pourrait qu'une dispute ait éclaté entre la victime et un membre de sa famille.

Mère et fils se sont soumis à un test ADN et ont aussi donné leurs empreintes digitales. La famille Chaumun a retenu les services de Me Cassim Jeehan.

Elle a été interrogée ce vendredi 9 novembre par la police criminelle de Quatre-Bornes. Et selon la veuve de Farouk Chaumun, dit bhai Chota, retrouvé mort sur un terrain en friche samedi 3 novembre, ce dernier ne prenait pas ses médicaments comme prescrits et était dépressif.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.