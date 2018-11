Algérie: Remise en liberté des deux journalistes du site Algérie Part

Mais d'un autre côté, ils restent quand même poursuivis pour diffamation. Et on demande l'annulation du procès. Notre positionnement est clair : pour nous, ce procès n'a pas lieu d'être », estime Souhaieb Khayati, du bureau Afrique du Nord.

Pour Reporters sans Frontières, le procès n'est tout simplement pas justifié. « D'un côté, on est bien sûr soulagés de la libération des journalistes Abdou Semmar et Merouane Boudiab.

Abdou Semmar et Merouane Boudiab du site Algérie Part sont visés par les plaintes de deux personnalités. Anis Rahmani, patron du plus grand groupe de médias privés du pays, et celle du préfet d'Alger, Abdelkader Zoukh. Les deux hommes dénoncent des propos diffamatoires à leur endroit, diffusés sur le site.

