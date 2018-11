Cap-Vert: Visite au Cap-Vert de l' expert de l'ONU sur le droit au développement

communiqué de presse

Genève — GENÈVE, 09 November 2018 / PRN Africa / -- Un expert de l'ONU se rendra au Cap-Vert du 12 au 21 novembre pour évaluer l'intégration du droit au développement dans les politiques nationales.

"Je vais rencontrer les représentants du Gouvernement et toutes les parties prenantes qui travaillent à la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'année 2030 et à la promotion de la réalisation du droit au développement au Cap-Vert ", a déclaré Saad Alfarargi, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement. "J'espère évaluer les progrès fait quant à la mise en œuvre du droit au développement dans le pays et identifier les défis qui restent à relever en vue de formuler des recommandations. »

Le Rapporteur spécial, qui effectue sa première visite pays depuis l'établissement du mandat par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2016, examinera également comment le Gouvernement promeut et garantit une participation populaire et ainsi que la reddition de compte dans le processus de développement.

Le droit au développement est axé sur l'inclusion de toutes les parties prenantes, la promotion de l'égalité et le partage équitable de la croissance économique et du développement ", a déclaré Alfarargi. "Le droit au développement exige également que les initiatives de développement soient durables et intègrent les préoccupations environnementales et climatiques. »

L'expert indépendant a déclaré qu'il entendait aider le Gouvernement à renforcer sa législation, ses politiques et ses pratiques conformément à la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement de 1986.

Le Rapporteur spécial rencontrera les acteurs nationaux et internationaux du développement au Cap Vert, les représentants de la société civile ainsi que des universitaires à Santiago et à Sao Vicente.

Le Rapporteur spécial présentera ses conclusions préliminaires lors d'une conférence de presse le 21 novembre 2018 à 15 heures au bureau des Nations Unies, salle de conférence, 2e étage, Meio de Achada Santo Antonio, Praia, Cabo Verde.

Alfarargi présentera un rapport complet de sa visite lors de la 42ièeme session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies qui se tiendra à Genève en septembre 2019 .