Mali: Plus de 28 milliards de FCFA pour la réinsertion socio-économique des groupes armés

La révélation a été faite lors du lancement officiel de Désarmement, Démobilisation et réinsertion socio-économique (DDR) des groupes armés qui a eu lieu, le mardi 06 novembre 2018 à Gao. Longtemps annoncée, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger.

Dans un premier temps, 1600 combattants affiliés à la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), à la Plateforme et aux autres mouvements seront ciblés au cours de ce processus.

S'exprimant sur ce sujet, les responsables du DDR (Colonel Fousseni Keïta de l'armée malienne et Diaka N'Diagne de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma)) ont expliqué le processus de DDR. Lequel comprend 12 étapes. D'abord l'accueil, ensuite le désarmement, l'enregistrement, le test militaire, la visite médicale, la formation et sensibilisation, l'identification des ex combattants ayant des problèmes psycho sociaux, l'orientation réinsertion/intégration, l'intégration, la réinsertion, la distribution des Kits et la délivrance de la carte de démobilisé.

S'agissant du cas spécifique de l'insertion socio-économique des groupes armés, une cagnotte de 50 millions de dollars (28 500 000 000 FCFA) est réservée pour cela, indique Diaka N'Diagne de la Minusma.

Avant de préciser que le guichet 11 est chargé de la distribution de kits. «Des uniformes civiles, Un poste radio récepteur, avec un trousseau de toilette et un pécule de 210 USD (119 700 FCFA) ou sa valeur en FCFA seront remis à chaque ex combattants. Pour les ex combattants basés à Gao et Tombouctou les paiements de ce pécule seront effectuées sur la base de la présentation de la carte de démobilisée à un des guichets de la Banque de développement du Mali (BDM) dans ces deux localités. En ce qui concerne Kidal le paiement se fera par les agents de la MINUSMA suivant une formule assurant le maximum de sécurité dans le convoyage des fonds », a-t-il expliqué.